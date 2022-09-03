VALİ ARSLAN: 80 EV VE İŞYERİNE SU GİRDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldelerinde taşkınların olduğu yerlerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Arslan, "Bugün öğleden sonra Ulus ilçe merkezimiz ve Abdipaşa belde merkezimize yaklaşık 118 kilogram yağış düştü. Bartın Abdipaşa Karabük yolu ile Abdipaşa Ulus yolumuz trafiğe kapalıydı. Şu anda ulaşım sağlanıyor. Abdipaşa beldemizde 40 ve Ulus ilçesinde yine 40 ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Şu anda zarar tespit çalışmalarımıza başladık. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel