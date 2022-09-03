Üye Girişi
Haberi Paylaş

VALİ ARSLAN: 80 EV VE İŞYERİNE SU GİRDİ

Güncel Haberler

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldelerinde taşkınların olduğu yerlerde incelemelerde bulundu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldelerinde taşkınların olduğu yerlerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Arslan, "Bugün öğleden sonra Ulus ilçe merkezimiz ve Abdipaşa belde merkezimize yaklaşık 118 kilogram yağış düştü. Bartın Abdipaşa Karabük yolu ile Abdipaşa Ulus yolumuz trafiğe kapalıydı. Şu anda ulaşım sağlanıyor. Abdipaşa beldemizde 40 ve Ulus ilçesinde yine 40 ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Şu anda zarar tespit çalışmalarımıza başladık. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abdipaşa Bartın Ulus su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title