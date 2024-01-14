Üye Girişi
Haberler

Yol kenarında ölü bulundu; 'soğuktan dondu' şüphesi

Güncelleme:
Abone Ol

Bartın'da Mehmet Yalçın (65), yol kenarında ölü bulundu. Yalçın'ın dengesini kaybedip düştüğü, bayıldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü üzerinde duruluyor.

BARTIN'da Mehmet Yalçın (65), yol kenarında ölü bulundu. Yalçın'ın dengesini kaybedip düştüğü, bayıldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü üzerinde duruluyor.

Ören köyünde oturan Mehmet Yalçın'ı saat 03.00 sıralarında Arıt Samanpazarı köyünde hareketsiz bulanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yol kenarındaki Yalçın'ın öldüğünü belirledi. İlk incelemede, Yalçın'ın dengesini kaybedip düştüğü, bayıldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü üzerinde duruldu. Vücudunda darp izi görülmeyen Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Yalçın Olaylar Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title