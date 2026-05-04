Haberler

Bartın'da sel afeti saha tatbikatı gerçekleştirildi

Bartın'da sel afeti saha tatbikatı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Kozcağız Barajı mevkisinde 184 personelin katılımıyla sel afeti saha tatbikatı yapıldı.

Bartın Kozcağız Barajı mevkisinde 184 personelin katılımıyla sel afeti saha tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği, kent genelinde saat 08.00 sıralarında başlayan yağışla metrekareye 200 kilogram yağış düşmesi üzerine Kozcağız beldesinde sel meydana geldiği ihbarı yapıldı.

Beldenin bazı noktalarında yaşanan mahsur kalma, sel sularına kapılma, yıkılan evden kurtarma olaylarına AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, polis, jandarma ve itfaiye ile çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Bazı görevliler ise saha koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırları, personel konuşlanma alanları ve iaşe alanları oluşturdu.

Senaryo gereği, Kozcağız Barajı mevkisinde ve yıkılan bir evde mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye ekipler yönlendirildi. Mahsur kalanlar, Sahil Güvenlik, itfaiye, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı. Şarköy köyündeki baraj çevresinde hayvan otlatırken ve balık tutarken sel sularının yükselmesiyle mahsur kalan 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD botlarına alınarak güvenli alana getirildi, bir evde mahsur kalan 3 kişi de itfaiye sepetleriyle kurtarılarak kentteki çeşitli yurtlara yerleştirildi.

Eş zamanlı olarak onarım, temizlik ve hasar tespit çalışmaları da yapılan tatbikatta 2 bot, 34 araç ve 184 personel görev aldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza

Bakanlık affetmedi! AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden