Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (6)

IRMAK TAŞTI, KAPANAN YOLDA MAHSUR KALANLAR İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI

Bartın'da aralıklarla şiddetini artıran yağış nedeniyle Bartın- Kozcağız yolu, Kozcağız Irmağı'nın taşması sonucu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri yolun her iki tarafını iş makineleriyle kapatarak araç geçişine izin vermedi. Yolun kapatılmasından hemen önce güzergaha giren bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, iş makineleriyle araçlarında mahsur kalan kişileri güvenli bir noktaya tahliye etti.

Ulus ilçesinde bağlı Yenikışla Köyü'nde bulunan bir cami de sel sularının yarattığı akıntıya dayanamayarak yıkıldı. Olayın yaşandığı sırada camide kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.