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Bartın'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu

Bartın'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu
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Bartın'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, nakil bekleyen 3 hastaya bağışlandı.

Bartın'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, nakil bekleyen 3 hastaya bağışlandı.

Kentteki özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören hastanın, tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin bağış kararında bulunmasının ardından hastanın karaciğeri ve böbrekleri 3 hastaya umut oldu.

"Organ bağışı birden fazla hastaya yaşam umudu olabiliyor"

Hastanenin organ bağışı koordinatörü Dr. Engin Güler, AA muhabirine, organ naklinin yapılabilmesi için öncelikle hastanın beyin ölümünün gerçekleşmiş olması gerektiğini söyledi.

Beyin ölümünün tespitinde beyin sapı refleksleri ve apne testi gibi tıbbi değerlendirmelerin uygulandığını anlatan Güler, beyin ölümü gerçekleşen hastanın solunum cihazına bağlı olması sayesinde organların canlılığının korunabildiğini ifade etti.

Güler, organ bağışında cinsiyetin belirleyici olmadığını dile getirerek, hastanın beyin ölümüne neden olan durumun nakil yapılacak hastalar açısından risk oluşturmamasının ve bulaşıcı hastalık gibi organ nakline engel teşkil edecek durum bulunmamasının önem taşıdığını kaydetti.

Hastanın yoğun bakıma kabulünün ardından yapılan ilk değerlendirmede beyin fonksiyonlarının bulunmadığının tespit edildiğini aktaran Güler, aileye de süreç hakkında bilgi verildiğini belirtti.

Güler, hastaya tıbbi tedavilerin uygulandığını ancak beyin hücrelerinin buna yanıt vermemesi üzerine yasal süreç kapsamında durumun Ankara'daki Organ Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildiğini ifade etti.

Aileyle yapılan görüşmede organ naklinin önemine ilişkin duyarlılıklarının bulunduğunun görüldüğünü belirten Güler, ailenin organ bağışına onay verdiğini söyledi.

Güler, bağış kararının ardından hastadan kan örneklerinin alındığını ve Ankara'daki ilgili merkeze ulaştırıldığını anlatarak, değerlendirmeler sonucunda organlar için uygun alıcıların belirlendiğini kaydetti.

Ankara'dan görevlendirilen ekibin hastanın uygun ve sağlıklı organlarını almak üzere Bartın'a geldiğini aktaran Güler, ameliyatla hastanın 2 böbreğinin ve karaciğerinin alındığını söyledi.

Güler, organların hangi hastalara, nerede ve nasıl nakledildiğine ilişkin bilgilerin ise hasta mahremiyeti kapsamında özel kayıtlarla korunduğunu dile getirerek, bağışın, organ naklinin hayati önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Organ bağışının birden fazla hastaya yaşam umudu olabildiğine işaret eden Güler, toplumda organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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