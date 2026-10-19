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Bartın'da Muhtarlar Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla yapıldı

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Bartın'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Şuayip Dönmez, muhtarların vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Bartın'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Bartın Muhtarlar Derneği Başkan Vekili İsmet Kızıldağ, Türkiye Muhtarlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Şuayip Dönmez ve Kozcağız Bölge Muhtarları Derneği Başkanı Ferdi Akyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Dönmez, muhtarlık kurumunun köklü bir yerel yönetim geleneği olduğunu söyledi.

Muhtarların vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Dönmez, "Muhtarlık, vatandaşların talep, beklenti ve sorunlarını doğrudan iletebildiği önemli bir makam. Muhtarlar yalnızca seçilmiş yerel temsilciler değildir. Sizler aynı zamanda mahallenizin hafızası, köyünüzün sesi ve vatandaşımızın en yakın muhatabısınız." dedi.

Dönmez, görevlerini fedakarlık ve sorumluluk anlayışıyla sürdüren muhtarların gününü kutladı, görevleri başında hayatını kaybeden muhtarları rahmet ve minnetle andı.

Törene, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA
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