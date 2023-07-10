Bartın'da mahsur kalan 50 kişi helikopterle kurtarılıyor

Bartın'da sel nedeniyle mahsur kalan 50 kişinin Sahil Güvenliğe ait helikopterle kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bartın-Zonguldak Karayolu üzerinde bulunan Atılım Sanayi Sitesinde tekstil ve atölyelerin bulunduğu bölgede yaklaşık 50 kişi yaşanan selden dolayı mahsur kaldı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, havadan ve karadan kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter mahsur kalan 50 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken, iş makineleriyle de karadan kurtarma çalışması yapılıyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.