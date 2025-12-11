Haberler

Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı

Bartın'ın Gençali köyünde defne yaprağı toplarken kaybolan 78 yaşındaki Zehra Günay'ı bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri yoğun bir arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları karadan ve havadan sürdürülüyor.

Bartın'da, ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı.

Gençali köyünde defne yaprağı toplamak üzere ormanlık alana giden Zehra Günay'dan (78) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma komando timi sevk edildi.

İz takip köpeğinin de görev aldığı arama çalışmaları, karadan ve termal dron desteğiyle de havadan sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
