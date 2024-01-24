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Bartın'da kaybolan mürettebatın arama çalışmaları devam ediyor

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Bartın'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında Malta bandralı 'PS VALETTA' isimli gemiden düşüp, kaybolduğu öne sürülen mürettebat Mücahit Şener'i (26) arama çalışmaları 12'nci günde sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler katılıyor.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında Malta bandralı 'PS VALETTA' isimli gemiden düşüp, kaybolduğu öne sürülen mürettebat Mücahit Şener'i (26) arama çalışmaları 12'nci günde sürüyor.

Rusya'nın Novorosssiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na giden 23 Türk mürettebatın bulunduğu 180 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, 12 Ocak'ta Bartın'ın Kurucaşile ilçesinin 18 deniz mili açığında, uluslararası sularda seyrederken temizlik işlerinden sorumlu Mücahit Şener kayboldu. Mürettebat, Şener'e ulaşamayınca denize düştüğü şüphesiyle ihbarda bulundu. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki sahil güvenlik botları, aynı gün denizde arama başlattı. Şener'e ait ize rastlanmadı.

Çalışmalar 12'nci günde sürerken, Bartın ve Zonguldak arasında, denizde 3 bin 720 kilometrekarelik alanda Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 bot ve 30 personel ile arama yapılıyor.

Öte yandan bekar olan Mücahit Şener'in sosyal medya hesabından 'Anlatmayla bitecek olsaydı bu bendeki ömür, işte o zaman gerek kalır mıydı yaşamaya' yazdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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