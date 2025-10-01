Haberler

Bartın'da Gökkuşağı Güzelliği

Bartın'da Gökkuşağı Güzelliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı, vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

BARTIN'da yağmurun ardından güneşin açmasıyla kentin üzerinde gökkuşağı oluştu.

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından güneşin ortaya çıkmasıyla kent merkezi üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledikleri gökkuşağını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.