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Bartın'da Fırtına Öncesi Balıkçılar Limana Sığındı

Bartın'da Fırtına Öncesi Balıkçılar Limana Sığındı
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Bartın'da etkili olması beklenen fırtına öncesinde, Amasra ilçesindeki balıkçılar gemi ve teknelerini limana demirleyerek tedbir aldılar. Türkiye Petrolleri'ne ait sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis' de limana çekildi.

Bartın'da etkili olması beklenen fırtına öncesinde gemi ve tekneler limana sığındı.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Amasra ilçesinde balıkçılar, meteorolojiden fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine tedbir aldı.

Gemi ve teknelerini Amasra Limanı'na demirleyen balıkçılar, önlemlerini artırarak teknelerini ilave halatlarla sağlamlaştırmaya çalıştı.

Bu arada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sismik araştırma gemisi "Oruç Reis" de limana çekildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

Balıkçılık Denizcilik Oruç Reis 3-sayfa Türkiye Fırtına Güncel Amasra Yaşam

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