Bartın'da Emlak Danışmanı Ölü Bulundu

Bartın'da emlak danışmanlığı yapan Hakan Aydın, evine 300 metre mesafedeki Bartın Irmağı kenarında hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da emlak danışmanlığı yapan Hakan Aydın (35), evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Bartın Irmağı kenarında ölü bulundu.

Kentte emlak danışmanlığı yapan Hakan Aydın'dan dün saat 14.00'ten sonra haber alamayan yakınları, endişe ederek bu sabah gitmiş olabileceği yerlere baktı. Gölbucağı Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Lojmanları arkasından geçen Bartın Irmağı kenarına bakan yakınları Aydın'ı hareketsiz halde buldu. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEsen İbrahim Çetin:

Allah rahmet eylesin ?? Böyle acı haberler duymak insanı çok üzüyo, Türkiye'de güvenlik ciddi sorun haline gelmiş ????

Haber YorumlarıMehmet Veysel Şentürk:

ya ilahi ne yazık ya, böyle genç biri gidiyo böyle... eskiden böyle şeyler daha az oluyordu sanki, şimdi her gün bi kötü haber duyuyoz. umarım ailesi güç bulur

Haber YorumlarıFeyza Türe:

Kadınlar hep erkeklerin kurbanı oluyorlar, bu toplumda kadının canı hiç kiymet bulmuyo

