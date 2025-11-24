Haberler

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı Haber Videosunu İzle
Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye devrildi. Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz, boğularak hayatını kaybetti, arka koltuktaki komşuları ise ağır yaralandı. Çiftin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Murat Soyöz ve eşi Gülizar Soyöz, Batın-Arıt yolu Okçular mevkiinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu boğularak öldü.
  • Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan Gülfidan Öncü ağır yaralandı ve Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batın-Arıt yolu Okçular mevkiinde saat 09.30 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. Okçular köyünden Bartın istikametine giden Murat Soyöz (58) yönetimindeki otomobil, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

KARI-KOCA BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz'ün (54) boğuldukları belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda oturan komşuları Gülfidan Öncü ise kazada ağır yaralandı. Yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

ÇİFTİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Soyöz çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Çiftin kazayı duyup olay yerine yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Mohamed:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. Nelson'ın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ettim. Sadece bu ay, yatırımımla 406.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da "Nildatrading" adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Yol kenarına bariyer koymayan hukumet tek sucludur

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

evet ve o bariyerlere airbag taksın birde... başka bir önerin varmı?

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Denize veya suya düşen aracın su basıncından dolayı kapısı açılmaz. Koltukta bulunan kafalıklar yukarı doğru çekince kolayca çıkan kafalıklardır. onun metal kısmıyla kapı camı içeriden kolaylıkla kırılabilir.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

emniyet kemeri takılıysa ve kafa suyun içindeyse ve o kaza anında darbe aldıysa onu yapacak zamanı kalmaz zaten

yanıt19
yanıt1
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.