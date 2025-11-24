Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Bartın'da yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye devrildi. Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz, boğularak hayatını kaybetti, arka koltuktaki komşuları ise ağır yaralandı. Çiftin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Murat Soyöz ve eşi Gülizar Soyöz, Batın-Arıt yolu Okçular mevkiinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu boğularak öldü.
- Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan Gülfidan Öncü ağır yaralandı ve Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batın-Arıt yolu Okçular mevkiinde saat 09.30 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. Okçular köyünden Bartın istikametine giden Murat Soyöz (58) yönetimindeki otomobil, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrildi.
KARI-KOCA BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz'ün (54) boğuldukları belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda oturan komşuları Gülfidan Öncü ise kazada ağır yaralandı. Yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇİFTİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Soyöz çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Çiftin kazayı duyup olay yerine yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.