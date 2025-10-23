Haberler

Bartın'da Bisikletli Çocuğun Minibüs Altında Kalması Son Anda Önlenildi

Güncelleme:
Bartın'ın Aladağ Mahallesi'nde geri manevra yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulan bisikletli çocuk, sürücüsü hakkında şikayette bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN'da, bisikletli bir çocuk, sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aladağ Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüsüyle geri manevra yapan sürücü, arkasından gelen bisikletli çocuğu fark etmedi. Bisikleti süren çocuk son anda hamle yaparak, aracın altında kalmaktan kurtuldu. Ancak, minibüsün çarpması sonucu bisiklet hasar gördü. Minibüsün sürücüsü durmadan olay yerinden ayrılırken, bisikletli çocuk sürücüden şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
