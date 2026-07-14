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Bartın'da 'Bir Mücadelenin Hikayesi' Konferansı: '15 Temmuz Ülkeyi Parçalamak İçin Dizayn Edildi'

Bartın'da 'Bir Mücadelenin Hikayesi' Konferansı: '15 Temmuz Ülkeyi Parçalamak İçin Dizayn Edildi'
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Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen konferansta Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeyi parçalamak için tasarlandığını belirtti. Yarar, milletin 85 milyona demokrasi hediye ettiğini ve dünyada benzeri olmayan bir mücadeleyle darbeyi engellediğini söyledi.

Bartın'da "Bir Mücadelenin Hikayesi" konferansı gerçekleştirildi.

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, üniversitenin Kutlubeyyazıcılar Yerleşkesinde düzenlenen konferansta, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz darbe girişiminin bu ülkenin başına birisini getirmek için değil, ülkeyi tamamen parçalamak üzere dizayn edildiğini söyledi.

15 Temmuz'da fedakarlık yapan, sokağa çıkan, şehit ve gaziler veren milletin aslında 85 milyona demokrasi hediye ettiğini kaydeden Yarar, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerin, gazilerin hiçbirini tanımıyoruz, onlar da bizi tanımıyorlardı. Sokağa çıkarken sabahleyin ne olacağını bilmedikleri mücadele için çıktılar. O gece bu milletin yaptığını anlamak istiyorsanız dünyadaki örneklerine bakın. Dünyada buna benzer örnek yok. Batı kökenli darbenin içeriden destekli unsurları silah kullanırken halkın silahsız olarak darbeyi engellediği bir örnek yok dünyada. ve bu kadar kayıp vererek önlediği bir örnek de yok."

Programa Bartın Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Baykal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
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