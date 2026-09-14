Bartın'da 28 bin 250 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı

Bartın'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında 171 okulda 28 bin 250 öğrenci ve 2 bin 4 öğretmen dersbaşı yaptı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla Ağdacı İlkokulu'nda düzenlenen programa, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Serhat Sır, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, açılış programında yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

Okulların açılmasıyla yalnızca sınıfların değil, yeni hayallerin, dostlukların, merakların ve başlangıçların da kapısının açıldığını belirten Arslan, özellikle ilkokula başlayan öğrenciler için bunun unutulmayacak bir gün olduğunu ifade etti.

Teknolojinin ve bilgiye erişimin hızla değiştiği günümüzde eğitimden beklentilerin de farklılaştığına dikkati çeken Arslan, çocukların araştıran, merak eden, doğru bilgiye ulaşabilen, düşüncelerini ifade edebilen ve sorunlara çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmesinin önemine değindi.

Arslan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çocukların bütüncül gelişimini, karakterini, değerlerini ve yeteneklerini merkeze aldığını belirterek, "Çocuklarımızı yalnızca sınavlara değil, hayata hazırlamak zorundayız." dedi.

Öğrencilerin farklı alanlardaki yeteneklerinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Ama bizim için hepsinden önemlisi iyi insan olmanızdır." diye konuştu.

Öğretmenlerin öğrencilerin hayatında önemli izler bıraktığını vurgulayan Arslan, velilere de çocuklarının yalnızca notlarıyla değil, kişilikleri, merakları, gelişimleri ve hayalleriyle değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bartın'ın eğitimde başarı çıtasını her geçen yıl daha yukarıya taşıdığına değinen Aşcı da LGS ve YKS sonuçlarında elde edilen ilerlemelerin bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Aşcı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencileri yalnızca akademik açıdan değil, özgüveni yüksek, girişimci, liderlik vasıflarına sahip, milli ve manevi değerleri benimsemiş bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini Vali Arslan çaldı.

Arslan ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere teknolojinin faydalı ve bilinçli kullanılması gerektiğini anlatan Arslan, akademik başarının yanı sıra iyi insan olmanın önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA