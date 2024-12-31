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Bartın Belediyesinden Halk Otobüslerine Denetim ve Yeni Ekipman Alımı

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Bartın Belediyesi, özel halk otobüslerinde denetimler gerçekleştirirken, halk sağlığını korumak için yeni ekipmanlar edinildi. Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, denetimlerin sıklaştırılacağını ve halk için daha kaliteli hizmet verileceğini belirtti.

Bartın Belediyesince belediye özel halk otobüslerinde denetim yapıldı.

Mücavir alan sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerinde, ulaşım hizmetleri müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Yolcu taşıma esnasında habersiz yapılan denetimlerde, otobüslerde personel kılık kıyafeti, yolcu konforu ve çeşitli konular incelendi.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri ve daha güvenli yolculuk yapabilmeleri için denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, halka daha iyi hizmet vermek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediye bünyesine yeni ekipman alındı

Bartın Belediyesi, halk sağlığını korumak, çevre hijyenini artırmak amacıyla vektörlerle mücadelede kullanılmak üzere ekipman aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan ekipmanlar arasında portatif kanal sisleme makinesiyle kışlak mücadelesine destek sağlanacak. Ayrıca, uçkun ve larva mücadelesinde kullanılmak üzere temin edilen 23 HP gücünde ULV makinesi ile daha etkin ve hızlı müdahale gerçekleştirilecek.

Yalçınkaya, halk sağlığını korumak adına çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, yeni ekipmanlarla, özellikle vektör kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi ve daha temiz çevre oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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