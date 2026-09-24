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Bariyerlere çarpan TIR Mersin'de alev aldı, Adana yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

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Bariyerlere çarpan TIR Mersin'de alev aldı, Adana yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu
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Mersin'de otoyolda bariyerlere çarparak alev alan araç yüklü TIR, Adana istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülenirken, aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Mersin'de otoyolda bariyerlere çarptıktan sonra alev alan araç yüklü TIR nedeniyle Adana istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafikteki yoğunluk dronla havadan görüntülendi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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