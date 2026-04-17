'Barışın Anahtarı Türkiye' dünyada gündem oldu

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Barışın Anahtarı Türkiye' kampanyası, dijital medya platformlarında gündem oldu.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Barışın Anahtarı Türkiye' kampanyası, dijital medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Türkiye'de sosyal medya platformlarında trend topic (TT) listelerinde ilk sıraya yükselen kampanya, kısa sürede uluslararası alanda da dikkat çekerek ABD'de en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya kapsamında paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası sistemde üstlendiği role işaret etti.

Duran, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle Türkiye, bölgesel krizlerde çatışmanın değil çözümün, kutuplaşmanın değil istikrarın adresi olmayı sürdürmektedir. Küresel ölçekte yaşanan savaş ve krizlerde sergilenen insani duruş, ülkemizi mazlumların yanında konumlandıran 'merhamet diplomasisi'nin en güçlü yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'nın kurumsal sanal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, uluslararası sistemde adaleti, hakkaniyeti ve eşit temsili savunan güçlü bir duruş sergilemektedir." mesajına yer verildi.

Söz konusu paylaşımlarla yayımlanan videolar kısa sürede yüksek etkileşim alarak sanal medya platformlarında gündemin üst sıralarına yerleşti. Kampanyaya çok sayıda bakanın yanı sıra siyasetçi, akademisyen, gazeteci ve vatandaşların da destek verdiği görüldü.

"Barışın Anahtarı Türkiye" yaklaşımı, Türkiye'nin yalnızca kendi çıkarlarını değil, insanlığın ortak vicdanını merkeze alan bir dış politika anlayışı benimsediğini ortaya koyuyor. Mazlumların sesi olmayı sürdüren, krizlerde çözüm üreten ve barışı önceleyen Türkiye, daha adil bir dünya hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
