Barış müzakereleri sürerken Erdoğan'dan kritik görüşme: Ateşkes sabote edilmemeli

ABD ile İran arasında barış müzakereleri İslamabad'da sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel krizlere değinen Erdoğan, Türkiye'nin diplomatik çabalarının ateşkes sürecinde kritik rol oynadığını ifade ederek, "Ateşkes sabote edilmemeli" dedi.

ABD ile İran arasındaki barış müzakereleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin başta savunma sanayii olmak üzere her alanda geliştirilmesinin önemine işaret etti. Erdoğan, mevcut iş birliği fırsatlarının değerlendirilerek ilişkilerin daha ileriye taşınmasının her iki ülkenin de faydasına olacağını belirtti.

"DİPLOMATİK ÇABALAR ATEŞKES SÜRECİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Bölgesel krizlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan gerilimin küresel ölçekteki olumsuz etkilerine dikkati çekti. Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte yürüttüğü diplomatik çabaların ateşkes süreçlerinde kritik rol oynadığını ifade eden Erdoğan, bölgede kalıcı huzurun tesisi için diplomasinin önemini vurguladı.

"ATEŞKES SABOTE EDİLMEMELİ"

Lübnan’a yönelik saldırılara da değinilen görüşmede Erdoğan, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye’nin bu sürece elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Gazze'deki duruma ilişkin ise barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının aciliyetine vurgu yapan Erdoğan, bu konuda yakalanan ivmenin korunması gerektiğini ifade etti.

BÖLGESEL VE KÜRESEL DOSYALAR MASADAYDI

Liderler görüşmede ayrıca Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye’deki gelişmeler, Kafkaslar’daki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna-Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin canlandırılması konularını da etraflıca ele aldı.

