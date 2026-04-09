Barış Manço 'Ağaçlar Barış'ı Söyler' projesiyle İstanbul'da anıldı

TÜRK müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço, İstanbul'da TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programla anıldı. Düzenlenen etkinlikte barışın simgesi olarak zeytin ağacı fidanları öğretmen ve öğrenciler tarafından toprağa ekildi.

Barış Manço'nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, barışın simgesi zeytin ağacı fidanları toprakla buluşturuldu. Barış Manço Sanat ve Kültürü Yaşatma bünyesinde bir araya gelen 'İzmanço Ailesi' tarafından hazırlanan proje, sanatçının barışa verdiği önem vurgulandı. Proje kapsamında onlarca zeytin ağacı fidanı, TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi'nin bahçesine dikildi. Dikimi gerçekleştirilen fidanlara, Barış Manço'nun şarkılarını içeren karekodlar asıldı. Bu sayede doğa ile sanatın buluşması sağlanarak, hem çevreye hem de eğitime katkı sunulması amaçlanıyor. Proje ile oluşturulacak alanın, öğrenci ve öğretmenlere kalıcı bir değer olarak emanet edildi. Okul yönetimi ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Barış Manço'nun sevilen şarkıları çalınarak sanatçının barış, sevgi ve kardeşlik mesajları hatırlatıldı. Etkinlik kapsamında okul bahçesinde zeytin fidanları dağıtılırken, öğrenciler hem doğaya katkı sundu hem de sanatçının anısını yaşattı. Etkinlik, öğrencilerin Barış Manço şarkıları eşliğinde fidan dikimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

'BU ZEYTİNLER BÜYÜDÜKÇE BARIŞ MANÇO'NUN SELAMI DA BÜYÜYECEK'

Programda konuşan TOKİ Kayaşehir Müdürü Nalan Yüksel, "Bugün burada Türk müziğinin unutulmaz ismi güzel yürekli insan Barış Manço'yu anmak ve onun izini doğaya bırakmak için toplanmış bulunuyoruz. Onun şarkılarında hep birlik vardı. Doğaya saygı vardı. İnsana ve hayvana sevgi vardı. Bizde, İzmanço İstanbul ekibinin katkılarıyla okul bahçemize onun anısına barışın sembolü 34 zeytin fidanı dikiyoruz. Okul bahçemize dikilecek ağaçların dallarına Barış Manço şarkılarını içeren karekodlar asılacak. Barış Manço'nun adı başlı başına bir anlam taşır. Bugün diktiğimiz zeytin ağaçları da binlerce yıldır barışın simgesidir. Onun adıyla bu ağaçların dalında barış birleşiyor. Bu yüzden bu koru sadece bir hatıra değil, aynı zamanda bir umut ve kardeşlik mesajıdır. Bu koru bir hatıra olmaktan öte hepimize sorumluluk yüklüyor. Her bir fidan doğaya ve eğitime katkı sunan kalıcı bir değer olarak öğrenci ve öğretmenlerimize emanet edilecek. Sulayacak, büyütecek ve onu karekodlardaki şarkılarıyla her zaman anacağız. ve unutmayalım; bu zeytinler büyüdükçe Barış Manço'nun selamı da büyüyecek" dedi.

'BARIŞ MANÇO ADINA ZEYTİN AĞAÇLARI OLUŞTURDUK'

İZMANÇO ailesi İstanbul Yönetiminden Kadir Çetin, "Bugünkü etkinliğimiz Barış Manço'nun kültürü ve sanatını yaşatmak için biz barışı temsilen, Barış Manço adına zeytin ağaçları oluşturduk. Zeytin ağacı fidanları alıp üzerlerine barkodları oluşturduğumuz, bunu okuttuğunuz zaman Barış Manço'nun o şarkılarına gidiyor ve zeytin ağaçlarının üzerlerine bunları asıyoruz ve isteyenler o ağaçların üzerinde şarkı söyleyen ağaçlar olarak zeytin ağacı fidanlarını şu anda bulunduğumuz okulun bahçesine ektik. Sağolsun okul yönetimi, öğrenciler, İZMANÇO ailesi bugün bir aradaydı. Çok keyifli bir gün oldu. Onlara da barışın güzelliklerini anlattık. Barışı temsilen neler yapmamız gerektiğini anlattık. Çok güzel bir etkinlikti" diye konuştu.

'ZEYTİN AĞACI BARIŞI TEMSİL EDİYOR'

Fidan eken Gülhazan Tekin, "Ben çok mutluyum. Çocukluğumdan beri Barış Manço'yu çok severim. Onun şarkıları, hep bir felsefesi, değeri vardır. Kendi performanslarını da izlemiştim. Kendim eğitimci olduğum için de aslında rahatsızdım, karşıda oturuyorum. Kesinlikle bu okul etkinliğinde çocukların, gençlerin arasında olmak istiyorum. Atladım geldim ve çok heyecanlıyım. Fidan diktik ve Barış Fidanı. Biliyorsunuz zeytin ağacı barışı temsil ediyor. ve her bir ağacın bir şarkısı var. Ben de çocukları, gençleri sevdiğim için 'Günaydın Çocuklar' şarkısıyla fidanıma şarkısı eklenecek. İsteyen dinleyebilecek. İnşallah ileride büyük bir zeytin ağacı olur. Buradaki gençler görecekler dünyada barış, ülkemizde barış, her yerde insanlar arasındaki barış çok kıymetli. Barış Manço'nun paylaştığı değerler zaten bunlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı