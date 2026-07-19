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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Barbaros Mahallesi sahil düzenleme çalışmaları başlatıldı, ayrıca Hayat Boyu Öğrenme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Barbaros Mahallesi sahil düzenleme çalışmalarına başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yürütülen sahil düzenleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kapsamlı bir çevre düzenlemesiyle Barbaros sahilini de modern ve estetik bir görünüme kavuşturacaklarını kaydetti.

Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da, Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun toplantı salonunda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilçelerin ilgili şube müdürleri ile halk eğitimi merkezi müdürleri katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirilerek, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ve hayata geçirilecek projeler görüşüldü.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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