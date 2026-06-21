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Artvin'de Baraj Yüzeyinde Ceset İhbarı: AFAD Ekipleri Cansız Mankenle Karşılaştı

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Artvin'de Muratlı Barajı'nda ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ve polis ekipleri, suda cansız bir manken buldu. Olay yerinden kaldırılan mankenle ilgili inceleme sona erdi.

ARTVİN'de baraj yüzeyinde ceset olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, cansız manken ile karşılaştı.

Muratlı Barajı Gölü yüzeyinde ayakları görünen ceset olduğu ihbarı sonrası AFAD personeli ve Hopa Deniz polisi ekipleri harekete geçti. Dalgıç ekipleri, suya dalış yaptı. İncelemede, ekipler cansız mankenle karşılaştı. Sudan çıkarılan cansız manken bölgeden kaldırdı.

Haber: Fatih TÜYSÜZ Kamera: ARTVİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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