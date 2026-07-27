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Baraja uçan otomobil sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu, araç dalgıç yardımıyla çıkarıldı

Baraja uçan otomobil sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu, araç dalgıç yardımıyla çıkarıldı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde Babasultan Barajı'na uçan otomobilin sürücüsü, araçtan atlayarak yara almadan kurtuldu. 5 metre derinlikteki araç, bir kişinin dalıp halat bağlamasıyla iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde baraja uçan otomobilinden atlayan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. 5 metre derinliğe batan araç ise bir kişinin dalıp, bağladığı halatla sudan çıkarıldı.

Kestel'de sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, Babasultan Barajı'na uçtu. Kaza sırasında sürücü son anda otomobilden atlayıp, kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alpaslan Y. otomobili kurtarmak için 5 metre derinliğindeki suya daldı. Halat bağlanan otomobil, iş makinesiyle kontrollü bir şekilde kıyıya çekilerek sudan çıkarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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