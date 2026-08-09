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Çorum'da Terliğini Almak İsterken Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Çorum'da Terliğini Almak İsterken Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti
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İskilip'te Obruk Barajı kenarında oynayan 8 yaşındaki Selin Yılmaz, suya düşen terliğini almak isterken boğuldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, çocuğu sudan çıkardı ancak hastanede kurtarılamadı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, Obruk Barajı kenarında oynarken suya düşen terliğini almak isteyen Selin Yılmaz (8), boğularak hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde İskilip ilçesi Yalakçay köyündeki Obruk Barajı'nda meydana geldi. Evinin yakınındaki Obruk Barajı kenarında oynayan Selin Yılmaz'ın ayağındaki terlik suya düştü. Terliğini almak için suya giren çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Selin Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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