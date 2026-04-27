Batman'da 2 yıl önce kaybolan Rojvelat Kızmaz'ın ailesi, dosyanın tekrar açılması için başvurdu

BATMAN'da 2 yıl önce kaybolduktan 3 gün sonra baraj gölünde cansız bedeni bulunan, aynı zamanda Gülistan Doku'nun da üniversiteden yakın arkadaşı olan Rojvelat Kızmaz'ın (26) ailesi, takipsizlik verilen dosyanın tekrar açılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Petrol Mahallesi'nde oturan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024 tarihinde sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla Kızmaz'ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Rojvelat Kızmaz'a ait kıyafetlerin Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dron destekli aramalar sonunda 12 Şubat günü kıyafetlerin bulunduğu alana yakın noktada, baraj gölünde Kızmaz'ın cansız bedeni bulundu.

O dönem, Gülistan Doku'nun üniversiteden de yakın arkadaşı olan Rojvelat Kızmaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Ailesi, Tunceli'de yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan gelişmelerin ardından kızlarıyla ilgili 2 yıl önce takipsizlik verilen dosyanın yeniden açılması ve olayın tekrar incelenmesi için Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

'SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE YENİDEN VE ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMELİDİR'

İhmalde bulunan kamu görevlileri dahil olmak üzere tüm sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını isteyen aile avukatı Sümeyye Gültekin Aykut, "Bu başvuru yalnızca tekil bir dosyanın yeniden ele alınması talebi değildir. Aynı zamanda yıllardır kamuoyunun vicdanında yer eden ve hala aydınlatılamayan Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan gelişmeler ile Rojvelat Kızmaz dosyasının ortak yönlerinin hukuken yeni delil niteliğinde değerlendirilmesi talebidir. Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra gelinen aşama, başlangıçtan itibaren etkin ve özenli bir soruşturma yürütülmediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu durum, yalnızca bir dosyaya özgü değildir. Rojvelat Kızmaz dosyasında da kayıp başvurusu yapılmasına rağmen arama faaliyetlerinin gecikmesi, delillerin zamanında toplanmaması ve soruşturmanın derinleştirilmemesi aynı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Her iki dosyada da kayıp başvurularına rağmen derhal ve etkili arama yapılmaması, kamera kayıtları ve kritik verilerin zamanında incelenmemesi, olayların tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütülmemesi, sorumluluğu bulunan kişi ve kamu görevlileri hakkında etkin işlem yapılmaması gibi ortak ve sistematik nitelikteki eksiklikler bulunmaktadır. Bugün geldiğimiz aşamada Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan yeni gelişmeler ve soruşturmanın genişletilmesi yönündeki adımlar, Rojvelat Kızmaz dosyasının da yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu dosyalar birbirinden bağımsız değil; aynı ihmal zincirinin, aynı cezasızlık pratiğinin ve aynı yapısal sorunların birer yansımasıdır. Bizler bugün buradan açıkça ifade ediyoruz; Rojvelat'ın dosyasına ilişkin takipsizlik kararları kaldırılmalıdır. Soruşturma tüm yönleriyle yeniden ve etkin şekilde yürütülmelidir. İhmalde bulunan kamu görevlileri dahil olmak üzere tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler derhal başlatılmalıdır" dedi.

'GÜLİSTAN İLE ORTAK İKİ ARKADAŞ DİYE GEÇİŞTİRİLEMEZ'

Mehmet Kızmaz ise kardeşi Rojvelat'ın Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku ile o dönem yakın arkadaş olduklarını ifade ederek, "Hasankeyf limanında kameralar var. 'Aktif değil' denildi bize. Aktif değil ve dosyada da yok o kamera. Neden aktif değil? Kardeşimin kayıp sürecinde o kamera işlemiyorsa o kameranın anlamı, önemi ne? Baştan sona gösterilen üslup, muamele, aranmama biz de soru işareti oluşturuyor. Özellikle Gülistan dosyasındaki çıkan tablodan kaynaklı da soru işareti oluyor. Bunun üzerinde duruyoruz. Acaba Gülistan dosyasındaki gelişmeden sonra yaşadığı şehirde, okuduğu şehirde arkadaşı kaybolduktan sonra, okulu bitirdikten sonra, ayrılmadığı şehirde bir şeyler mi yaşadı? Benzer tablolar mı yaşadı? Çünkü şunu biliyoruz ki, kamuoyu da biliyor, sadece Gülistan bu durumu yaşamadı. İster medyaya yansısın ister medyaya yansımamış çok örneği var. Gülistan'ın yaşadığı örnekler gibi. Biz de bu noktada soru işaretlerimiz var. Kardeşim bir şey mi biliyordu? Benzer durumlar mı yaşandı? Bunların açığa çıkartılması gerekiyor. Bunu dile getiriyoruz. Benzer Rojvelatlar, benzer gençler hayattan koparılmaması gerekiyor. 'Ortak iki arkadaş' diye geçiştirilemez. Dosyamız Gülistan'ınki ile aynı sonuca doğmasa da o sonuca gitmese dahi bunun üzerinde durmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı