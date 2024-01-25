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Bankada dolandırıcılık girişimi engellendi

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Mersin'de bir kişi, bankada dolandırıcıların hesabına para yatırmaya çalışırken banka çalışanları tarafından fark edildi ve dolandırılmaktan kurtarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

MERSİN'de bankada dolandırıcıların hesabına para yatırmaya çalışan A.B. (78), banka çalışanlarının şüphesi üzerine dolandırılmaktan kurtuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ni arayan banka çalışanları A.B.'nin yüklü miktarda para yatırmaya çalıştığını ve dolandırılıyor olabileceği ihbarında bulundu. Banka şubesine gelen ekipler, elinde siyah poşet içerisinde yaklaşık 300 bin TL olan A.B. ile görüşme yaptı. Başka bir kentten kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak A.B. ile görüşen şüphelinin, hesabına para göndermesini istediği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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