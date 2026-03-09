Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da, kendisini banka personeli olarak tanıtıp bir kişiyi 30 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 9 ay hapis ve 140 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.T. ve müşteki A.B. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın telefonla aradığı müşteki A.B'ye, kendisini banka personeli olarak tanıttığı, hesabından usulsüz işlemler yapıldığını öne sürerek kendi adına verdiği banka hesabına 30 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın A.B. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu ifade ederek, O.T'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki A.B. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık O.T'yi 3 yıl 9 ay hapis ve 140 bin lira para cezasına çarptırdı.