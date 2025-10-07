Bangladeş Türkiye ile İlişkilerini Geliştirmek İstiyor

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, Türkiye ile ilişkilerini "her zamankinden daha ileriye taşımak istediklerini" belirtti.

Bangladeş yerel basınında yer alan haberlere göre Yunus, başkent Dakka'daki Jamuna Devlet Konukevi'nde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ile görüştü.

Görüşmede, Yunus iki ülke arasındaki yakın tarihi ve kültürel bağları vurgulayarak "İlişkimizi her zamankinden daha ileriye taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Bangladeş'in eğitim, sağlık ve teknoloji gibi birçok alanda birlikte çalışabileceğini belirten Yunus, Türkiye hükümetine teşekkür etti.

Ekinci ise Türkiye'nin Bangladeş'in kalkınma çabalarına verdiği sürekli desteği yineleyerek, kendisine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, ikili, Bangladeş ile Türkiye arasında eğitim, sağlık ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni ortaklık yolları aramayı ele aldı.