Bangladeş, Başbakan danışmanının Hindistan'daki havalimanında durdurulmasına tepki gösterdi

Bangladeş, Başbakan Tarık Rahman'ın Danışmanı Dr. Zahed Ur Rahman'ın bir toplantıya katılmak üzere gittiği Hindistan'daki bir havalimanında durdurulmasının ardından Yeni Delhi hükümetine "hoşnutsuzluğunu" bildirdi.

United News of Bangladesh (UNB) ajansının haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, dün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de meydana gelen olaya ilişkin harekete geçti.

Bakanlık, Hindistan'ın Dakka Yüksek Komiser Vekili Pawan Badhe'yi çağırdı ve Dr. Zahed Ur Rahman'ın havalimanında durdurulmasına ilişkin "hoşnutsuzluk" iletildi.

Medyaya yansıyan haberlere göre, Dr. Rahman, dün Hint Okyanusu'na Kıyıdaş Ülkeler Birliğinin (IORA) toplantısına katılmak üzere gittiği Yeni Delhi'deki bir havalimanında güvenlik kontrollerine takıldığı gerekçesiyle Hint göçmenlik yetkilileri tarafından durdurulmuştu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, olayı "beklenmedik" ve "talihsiz" diye tanımlamış, konuyla ilgili gerekli adımların atıldığını kaydetmişti.