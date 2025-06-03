Bangladeş'teki Arakanlı Mültecileri Vuran Şiddetli Yağışlar 1400 Barınağı Hasara Uğrattı

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki şiddetli yağışlar nedeniyle Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki 1400'den fazla barınak hasar gördü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cox's Bazar bölgesindeki şiddetli yağışların, mülteci kamplarının bulunduğu yerlerde 50'den fazla toprak kaymasına neden olduğu ve 1 mültecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı sellerin bölgedeki 1400'den fazla barınağa da zarar verdiği kaydedilen açıklamada, "Kritik finansman açığı, insani yardımda bulunanların acil ihtiyaçları karşılama kabiliyetini tehdit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.