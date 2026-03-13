Haberler

Bangladeş'te Yolcu Otobüsüyle Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 14 Ölü

Güncelleme:
Bangladeş'in Bagerhat bölgesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Olayda minibüsteki akrabalar düğünden dönerken hayatını kaybetti.

DAKKA, 13 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 178 kilometre güneybatısında yer alan Bagerhat bölgesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Bagerhat Vali Yardımcısı ve Bölge Mülki Amiri Golam Md Baten perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kazanın yerel saatle 16.30 sularında meydana geldiğini bildirdi.

Baten, minibüste bulunan 15 kişiden 14'ünün kazada hayatını kaybettiğini söyledi.

Yetkili, "İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye sevk edilen 12 kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" ifadesini kullandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin tamamının bir düğünden dönen akrabalar olduğu kaydedildi.

Bangladeş'te kalitesiz yollar, bakımsız araçlar, sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmesi ve yetersiz trafik denetimleri nedeniyle trafik kazalarında yüksek can kayıpları yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua
