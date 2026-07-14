Bangladeş Selden Etkilenen Bölgeler İçin Sağlık Hizmetlerini Artırdı

DAKKA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, selden etkilenen 11 bölgede sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesini sağlamak amacıyla acil durum hazırlıklarını artırdı.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Serdar Muhammed Sakhawat Hossain pazartesi günü Dakka'da yaptığı açıklamada, "Yeterli miktarda ilaç, serum ve panzehir stokumuz hazır. Gerektiği takdirde merkezden ilave sağlık ekipleri sahaya sevk edilecek" dedi.

Sağlık hizmetlerinin aksamaması için selden etkilenen bölgelerdeki sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edildiğini belirten Hossain, müdahale çalışmalarını koordine etmek ve sahadan veri toplamak için 24 saat esaslı bir kontrol merkezini faaliyete geçirdiklerini aktardı.

Bakan, yetkililerin durumu yakından takip etmek için yerel idareler, sağlık yetkilileri ve hastane yönetimleriyle koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

Hamile kadınlar, çocuklar ve ulaşımı güç bölgelerdeki toplulukların sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin özel talimatlar verdiklerini belirten Hossain, sel süresince yılan sokması vakalarının geleneksel şifacılara değil, hastanelere yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı tarafından yayımlanan son verilere atıfta bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili ise, sel kaynaklı 3 ölümün daha gerçekleştiğini, böylece afet süresince kaydedilen toplam can kaybının 54'e yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua