Bangladeş'te savaş suçlusu oldukları iddiasıyla 6 kişi için idam kararı verildi

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te, 1971'deki bağımsızlığın kazanıldığı savaşta insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla 6 kişi hakkında idam kararı verildi.

Bangladeş'in 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazandığı savaştaki suçları araştıran Uluslararası Suçlar Mahkemesince (ICT) alınan karara göre, sanıklar; cinayet, yağmacılık, çocuk kaçırma ve kundakçılık gibi eylemlerinden ötürü suçlu bulundu.

Ölüm cezasıyla karşı karşıya olan 6 kişiden 5'inin mevcut durumda cezaevinde, 1 kişinin ise firari olduğu belirtildi.

Ceza alan 7'nci kişinin de mevcut olduğu ancak bu kişinin 2015'te hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sanıkların bugün feshedilmiş olan Müslüman Birliği Konvansiyonu'nun ve muhalif Cemaat-i İslami Partisi'nin destekçileri olduğu kaydedildi.

Mahkum edilen kişilerin avukatı Abdus Sattar Palwan, basına yaptığı açıklamada, müvekkillerinin adaleti elde edemediğini ve hükmün değiştirilmesi için yüksek yargıya başvuracaklarını ifade etti.

Uluslararası Suçlar Mahkemesi

Bangladeş'te 2009'da iktidara gelen Avami Ligi partisi, 1971 Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili yargılamalar yürütmek üzere ICT'yi özel mahkeme olarak kurmuştu.

Bazı muhalefet partileri ve uluslararası gözlemciler, ICT'nin adil yargılama standartlarına uymadığına ve siyasi kararlar aldığına dikkati çekiyor.

Hindistan'dan 1947 yılında ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Pakistan'ın doğusu ile batısı arasında 1971'de başlayan iç savaş, bağımsız Bangladeş devletinin kurulmasıyla son bulmuştu.