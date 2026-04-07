Bangladeş, 100'den fazla çoğun kızamık şüphesiyle ölmesinin ardından acil aşılama başlattı

Bangladeş hükümeti, kızamık şüphesiyle 100'den fazla çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlattı. Kampanya, yüksek riskli bölgelerdeki 6 ay ile 5 yaş arası çocukları kapsıyor ve önümüzdeki aylarda ülke genelinde yaygınlaşması bekleniyor.

Hükümet ile Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'na (GAVİ) ortaklığındaki çalışmada, aşılanma süreci 5 Nisan'da başlatıldı.

Şimdilik yüksek riskli 18 bölgesindeki 6 ay ile 5 yaş arası çocukların aşılandığı kampanyanın gelecek ay itibarıyla ülke geneline yayılması planlanıyor.

Bangladeş'in resmi verilerine göre, ülkede 15 Mart'tan bu yana 7 bin 500 şüpheli vakadan 900'den fazlasının kızamık olduğu doğrulandı.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından 5 Nisan'da yapılan açıklamada da kızamık şüphesiyle 113 çocuğun ve kızamık olduğu doğrulanan 17 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
