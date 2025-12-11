Haberler

Bangladeş'te Hasina'nın devrildiği protestolar sonrası ilk seçimler Şubat 2026'da yapılacak

Bangladeş'te eski Başbakan Şeyh Hasina'nın devrilmesinin ardından, 12 Şubat 2026'da yeni parlamento üyeleri için ilk ulusal seçimler yapılacak. Seçim gününde ayrıca yeni siyasi reform planının uygulanmasına ilişkin bir referandum da düzenlenecek.

Bangladeş'te, eski Başbakan Şeyh Hasina'nın devrilmesi ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan protestolar sonrası ilk ulusal seçimler Şubat 2026'da yapılacak.

Bangladeş Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, halkın yeni parlamento üyelerini seçmek üzere 12 Şubat 2026'da sandık başına gideceği bildirildi.

Bu, Hasina'nın devrilmesinin ardından yapılan ilk ulusal seçim olacak.

Bangladeş Baş Seçim Komiseri AMM Nasir Uddin, ulusal televizyondaki açıklamasında, yeni siyasi reform planının uygulanmasına ilişkin ulusal bir referandumun da aynı gün yapılacağını söyledi.

Plan, yürütme yetkilerinin kısıtlanması, yargı ve seçim yetkililerinin bağımsızlığının güçlendirilmesi ve kolluk kuvvetlerinin kötüye kullanılmasının önlenmesi dahil devlet kurumlarında geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor.

Yaklaşık 173 milyon nüfusa sahip Güney Asya ülkesinde Ocak 2024'te düzenlenen son seçimlerde Şeyh Hasina liderliğindeki iktidar partisi Avami Birliği, Meclisteki 298 koltuktan 222'sini kazanmıştı.

Bangladeş'teki protestolar ve Hasina'nın idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından geçen yıl temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin, o dönem kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım'da Hasina'yı "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
