Bangladeş'te Dang Humması Nedeniyle Can Kaybı Artıyor

DAKKA, 6 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'te çarşamba günü 10 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybetmesiyle bu yılın en yüksek günlük ölüm sayısı gerçekleşti ve yıl içinde kayda geçen ölüm sayısı 302'ye yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı resmi verilere göre çarşamba günü saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte 1.069 yeni enfeksiyon kaydedilirken, sivrisinek kaynaklı hastalığın bu yılki toplam vaka sayısı 74.992'ye yükseldi.

Bangladeşli sağlık yetkilileri, dang vakalarının daha fazla yayılmasını durdurma çalışmaları kapsamında sivrisineklerin üremesini kontrol etme ve sivrisinek larvalarıyla mücadele operasyonlarını artırdı.

Bangladeş'te normalde muson mevsiminde görülen dang humması, artık haziran-eylül dönemi dışında da görülüyor.