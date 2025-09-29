Bangladeş'te Cinsel İstismar Protestosunda Çatışma: 3 Ölü

Bangladeş'in Khagrachhari bölgesinde kız öğrencinin cinsel istismara uğramasını protesto etmek için düzenlenen gösteride çıkan çatışmada 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, yerli kabile halkından bir kız öğrencinin cinsel istismara uğradığı iddiaları, ülkede şiddet olaylarının başlamasına neden oldu.

Yetkililer, bölgede söz konusu olayı protesto etmek için düzenlenen gösteride yerli kabile halkı ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandığını bildirdi.

Kısa sürede büyüyen gerginliğin çatışmaya dönüşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını kaydeden yetkililer, olaylar sırasında protestocular ile Bengalliler arasında da karşılıklı saldırılar yaşandığını, bölgedeki çok sayıda ev ve dükkanın ateşe verildiğini aktardı.

Olayların ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, toplanma ve yürüyüşler de yasaklandı.

Bangladeş'in Khagrachhari bölgesinde yerli kabile halkından 8. sınıf öğrencisi bir kızın 23 Eylül'de özel ders dönüşü cinsel istismara uğradığı bildirilmiş, olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen Bengalli bir kişi gözaltına alınmıştı.