Bangladeş'te Arakanlı Müslüman kamplarında dang hummasından 6'sı çocuk 10 kişi öldü

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Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda bu yıl dang humması nedeniyle, 6'sı çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti.

Cox's Bazar Sağlık Müdürlüğünün yayımladığı rapora göre, kamplarda 5 Ekim'e kadar toplam 2 bin 882 dang humması vakası tespit edildi. Bu vakalar nedeniyle 6'sı çocuk, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca Cox's Bazar'da bu yıl 2 bin 151 vaka kaydedildi.

1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın yaşadığı kamplarda, muson mevsiminde belirli aralıklarla dang humması salgınları yaşanıyor.

Ülke genelinde ölenlerin sayısı 271'e yükseldi

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ise son 24 saatte dang humması nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bu yıl hastalıktan ölenlerin toplam sayısının 271'e çıktığını açıkladı.

Sağlık yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, 1 Ocak'tan bu yana ülkede dang humması nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 88 bin 360'a ulaşırken, 82 bin 335 hasta iyileşerek taburcu edildi.

Eylül ayı ise "148 ölümle yılın şu ana kadarki en ölümcül ayı" oldu.

Kaynak: AA