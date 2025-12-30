Eski Bangladeş Başbakanı Ziya 80 yaşında hayatını kaybetti

Bangladeş'in ilk kadın başbakanı ve ülke siyasetinin etkili figürlerinden biri olan Begüm Halide Ziya'nın, 80 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) tarafından yapılan açıklamada, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ziya'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, taziye açıklamasında, Ziya'nın vefatıyla "ülkenin büyük bir koruyucusunu kaybettiğini" ifade etti.

Kalp hastalığı, diyabet ve böbrek rahatsızlıkları gibi uzun süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan 80 yaşındaki Ziya, kasımda hastaneye kaldırılmış, daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.

Eski Başbakan Begüm Halide Ziya kimdir?

Ziya, ülkenin bağımsızlık sonrası dönemlerinde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Ziya, Bangladeş'te demokratik yollarla seçilen ilk kadın başbakan olarak tarihe geçti.

Eşi Eski Cumhurbaşkanı Ziyaur Rahman'ın 1981'de öldürülmesinin ardından siyasette öne çıkan isimlerden olan Ziya, ülkede 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde 2 kez başbakanlık yaptı.

Ziya'nın siyasi kariyeri, Bangladeş'in kurucu lideri Şeyh Mücibur Rahman'ın kızı olan Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile yaşadığı rekabetle şekillendi.

Kariyeri boyunca yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya kalan Ziya, bu kapsamda 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ziya, davaların siyasi amaçlı olduğunu savundu. Ocak 2025'te Yüksek Mahkeme, hakkındaki son davadan da beraat etmesine karar verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle 2020'de cezaevinden çıkarılan Ziya'nın yurt dışında tedavi taleplerinin, Hasina yönetimi tarafından reddedildiği belirtiliyor. Ziya, Nobel ödüllü Yunus'un izniyle ocakta Londra'ya gitmiş, mayısta Bangladeş'e dönmüştü.

Siyasi faaliyetlerden uzak kalsa da ölümüne kadar BNP genel başkanlığını sürdüren Ziya'nın oğlu Tarık Rahman, 2018'den bu yana partinin fiili liderliğini yürütüyordu.