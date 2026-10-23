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Bangladeş hükümeti yıldırım ölümlerine karşı palmiye ağacı kampanyası başlattı

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Bangladeş hükümeti yıldırım ölümlerine karşı palmiye ağacı kampanyası başlattı
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Bangladeş hükümeti, ölümcül yıldırım düşmelerine karşı doğal kalkan için ülke genelinde palmiye ağacı yetiştirme kampanyası başlattı. Bakan Asadul Habib Dulu, kuzeyde Palmyra türü palmiye tohumlarını ekerek kampanyayı başlattı; açık alanda çalışan çiftçiler hedefleniyor.

DAKKA, 23 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, ölümcül yıldırım düşmelerine karşı doğal bir kalkan oluşturmak amacıyla ülke genelinde geniş çaplı bir palmiye ağacı yetiştirme kampanyası başlattı.

Bangladeş Afet Yönetimi ve İnsani Yardım Bakanı Asadul Habib Dulu perşembe günü ülkenin kuzeyinde yer alan bir bölgede, başta açık alanlarda çalışan çiftçiler olmak üzere insanları yıldırımlardan koruyabilecek Palmyra türü uzun boylu palmiye tohumlarını ekerek kampanyayı başlattı.

Bangladeş'in iklim krizi kaynaklı felaketlerden en ağır etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirten Dulu, bu durumun ülkede yeni ve karmaşık zorluklara yol açtığını ifade etti.

Yoğun nüfusa sahip Bangladeş'te, kurak mevsimden yağışlı yaz sezonuna geçişin yaşandığı mart-mayıs döneminde, neredeyse her yıl yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: Xinhua
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