Bangladeş, Yeni Delhi Yüksek Komiserliği çevresindeki protestolara ilişkin Hindistan'ın açıklamasını reddetti

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Yeni Delhi Yüksek Komiserliği çevresindeki protestolara ilişkin Hindistan'ın "yanlış yönlendiren bilgi verildiğine" yönelik açıklamasına karşı çıktı.

Bangladeş basınındaki haberlere göre, "Hindu" olduğu belirtilen Dipu Chandra Das adlı kişinin, ülkenin Mymensingh bölgesinde ölümünün ardından Bangladeş'in Yeni Delhi'deki Yüksek Komiserliği dışında protesto düzenlendi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş basınında bu protestolara ilişkin "yanlış yönlendiren propaganda yapıldığı" savunuldu.

Açıklamada, Bangladeş'in Yeni Delhi'deki Yüksek Komiserliği çevresinde yaklaşık 25 gencin bir araya gelerek sloganlar attığı ve Dipu Chandra Das'ın ölümünü protesto ettiği belirtildi.

Protestocuların, Yüksek Komiserlik binasının çitlerini "aşmaya çalışmadığı" veya "güvenlik endişesi oluşturmadığı" kaydedilen açıklamada, polisin kısa süre sonra bu kişileri bölgeden uzaklaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan'ın, yabancı ülkelerin diplomatik misyonlarının korunmasına bağlı olduğu vurgulandı.

Hindistan'a "gerekli güvenlik önlemlerini almaları" çağrısı

Dhaka Tribune'un haberine göre, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, Hindistan'ın açıklamasına karşı çıkarak protestoların, Bangladeş Yüksek Komiseri Riaz Hamidullah ve ailesinin "tehdit altında hissetmesine yol açtığını" belirterek, Hindistan'a gerekli güvenlik önlemleri almaları çağrısı yaptı.

Hossain,"gerekirse Dhaka yönetiminin, Hindistan'daki diplomatik varlığını azaltacağını" ifade etti.