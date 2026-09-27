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Bangkok Valisi, sel nedeniyle kentin 50 bölgesinin tamamını afet bölgesi ilan etti

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Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt tarafından imzalanan karara göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'un 50 bölgesinin tamamı sel nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. 26 Eylül 2026'da kentte sel sularının içinde ilerleyen araçlar görüntülendi.

BANGKOK, 27 Eylül (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sel sularının içinde ilerleyen araçlar, 26 Eylül 2026.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt tarafından imzalanan karara göre, başkentin 50 bölgesinin tamamı sel nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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