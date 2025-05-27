Bandung'da Sel ve Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Bandung'da Sel ve Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung kentinde Cikahuripan köyünde meydana gelen sel ve heyelanın ardından, polis ekipleri ve arama köpekleri kurtarma çalışmaları yürütüyor.

BANDUNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung kentinde yer alan Cikahuripan köyünde yaşanan sel ve heyelanın ardından kurtarma çalışmaları yürüten polisler ve arama köpeği, 26 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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