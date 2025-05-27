Bandung'da Sel ve Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları
Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung kentinde Cikahuripan köyünde meydana gelen sel ve heyelanın ardından, polis ekipleri ve arama köpekleri kurtarma çalışmaları yürütüyor.
BANDUNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung kentinde yer alan Cikahuripan köyünde yaşanan sel ve heyelanın ardından kurtarma çalışmaları yürüten polisler ve arama köpeği, 26 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel