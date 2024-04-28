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Bandırma'da şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Bandırma güne güneşli başlarken lodostan gelen soğuk ve yağışlı hava şehri etkisi altına aldı. Yoğun dolu yağışı kısa sürede Bandırma ilçesinin Doğanpınar kırsalını beyaza bürürken, vatandaşlar şaşkınlık içinde izledi. Dolu yağışıyla birlikte sokaklar, binalar ve araçlar beyaza bürünürken, vatandaşlar yağışın etkisinden korunmak için tedbirler almaya çalıştı. Bu ani hava değişikliği, Bandırma'da yaşayan vatandaşlara doğanın gücünü bir kez daha hatırlattı.

Bandırma'da şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu.

Bandırma güne güneşli başlarken lodostan gelen soğuk ve yağışlı hava şehri etkisi altına aldı. Yoğun dolu yağışı kısa sürede Bandırma ilçesinin Doğanpınar kırsalını beyaza bürürken, vatandaşlar şaşkınlık içinde izledi. Dolu yağışıyla birlikte sokaklar, binalar ve araçlar beyaza bürünürken, vatandaşlar yağışın etkisinden korunmak için tedbirler almaya çalıştı. Bu ani hava değişikliği, Bandırma'da yaşayan vatandaşlara doğanın gücünü bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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