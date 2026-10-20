Bandırma'da otomobilin çarptığı kızın bacağı sıkıştı, çevredeki biri şemsiye tuttu

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BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mediha Şenay ile kızı Hale Şenay'a, otomobil çarptı. Hale'nin bacağı otomobilin altında sıkışırken, sağlık ekipleri gelene kadar anne ve kızının ıslanmaması için çevredekiler şemsiye tuttu.

Kaza, dün sabah saatlerinde Terziler Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Z. yönetimindeki 10 NH 900 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mediha Şenay ve kızı Hale Şenay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağı otomobilin altında sıkışan Hale Şenay'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlardan biri, yağmurda ıslanmamaları için yaralı anne ve kızının üzerine şemsiye tuttu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Hale Şenay ve annesi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı