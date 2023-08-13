Balya yangını mısır tarlası sahiplerini korkuttu

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Camızağılı köyünde hasadı gerçekleştirilen buğday tarlasındaki saman balyaları bilinmeyen bir nedenle yandı, çıkan yangın civardaki mısır tarlası sahiplerini korkuttu. Gece geç saatlerde çıkan yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevre ilçeden de çağırılan ekipler müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Yangın sırasında civardaki mısır tarlası sahipleri, ürünlerini kurtarmak için mısırlarını biçerek yangından kurtarmaya çalıştı. Yangınla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.