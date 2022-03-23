Balya Belediyesi'nden Büyükşehir'in ekmek büfesine izin çıkmadı

SUSURLUK, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Fırıntaş, Balya ilçesine ekmek satış büfesi koymak istedi. Balya Belediyesi ise ilçedeki yerel fırıncı esnafının korunması amacıyla Fırıntaş ekmek büfesi açılmasına izin vermedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Fırıntaş, ürettiği ekmekleri il merkezi ve ilçelere konulan büfeler aracılığıyla müşterilere ulaştırıyor. Balya ilçesine de ekmek satış büfesi koymak için yer gösterilmesini isteyen Büyükşehir Belediyesi'ne, Balya Belediyesi izin vermedi. İlçede 2 ekmek fırını bulunduğunu ve nüfusa göre bu fırınların yeterli olduğunu belirten Başkan Orhan Gaga, yerel fırınların korunması amacıyla ilçede Fırıntaş ekmek büfesi açılmasının uygun görülmediğini kaydetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından şu anda 300 gram ekmek 3 liradan satışa sunulurken, il genelinde ise 210 gram ekmek 3 TL'den satılıyor. Fırıntaş büfelerinde geçen yıl ramazan ayı boyunca 375 gram pide 1,5 liradan satılmıştı. Bu yıl pide fiyatı ise henüz belirlenmedi.