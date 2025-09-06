Baltimore'da Trump'a Protesto: Ulusal Muhafızlara Hayır

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "suç oranlarının kabarık olduğu" gerekçesiyle şehirde Ulusal Muhafızları konuşlandırmak istemesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Trump'ın başkent Washington'da attığı güvenlik adımlarını ülkenin farklı şehirlerinde de uygulamak istemesine karşı şehir yönetimi tarafından düzenlenen yürüyüşe, Eyalet Valisi Wes Moore, Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott ve kent sakinleri katıldı.

Yürüyüş esnasında konuşma yapan Vali Moore, Baltimore'un ihtiyacı olan son şeyin Trump'ın göndermekle "tehdit ettiği" Ulusal Muhafız varlığı olduğunu ifade etti.

Moore, kentte "işgalcilere ihtiyaçları olmadığını" belirterek, Trump'ın bu tehdidinin "tiyatral bir güç gösterisiyle siyasi mesaj vermek" amacını taşıdığını vurguladı.

Kent sakinleri, yürüyüşe başlarken "Elimizde ne varsa, ihtiyacımız olan da o." şeklinde slogan attı.

Trump, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Washington'da attıkları güvenlik adımlarıyla kentin kısa sürede suçlulardan arındırıldığını ve bunu Chicago ile Baltimore gibi suç oranlarının çok yüksek olduğu diğer yerlerde de yapacaklarını kaydetmişti.

Chicago ile Baltimore'un dünyada suç oranlarının en yüksek olduğu şehirler arasında yer aldığını dile getiren Trump, bunun "utanç verici" olduğunu ve bu bölgeleri suçtan temizlemeleri gerektiğini belirtmişti.

Trump New Orleans'a da Ulusal Muhafız gönderiyor

Öte yandan, Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentine Ulusal Muhafız göndereceğini duyurdu.

Trump, New Orleans'ın iki hafta içinde "güvenli" hale geleceğini taahhüt ederek, başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmesinin ardından kentteki suç oranlarının azaldığını belirtti.

Baltimore'un da Washington gibi "güvenli hale" geleceğini ifade eden Trump, "Sonra ülkenin diğer bölgelerine de gidip suç oranlarını düşüreceğiz çünkü güvenli olmayan şehirlere izin veremeyiz." dedi.

Washington'da "kamu güvenliği acil durumu" ilan edildi

Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi birçok eyalet, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.