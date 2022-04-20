Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı (2) - Haberler

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Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı (2)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı (2)

CİNAYET ZANLISI BABA VE OĞLU TUTUKLANDI Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesinde dün yaşanan tartışmada Mustafa Ateş'i (48) baltayla öldürdüğü olay anı kameralara yansıyan Salih Yücel (23) ile babası Kenan Yücel (48) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYET ZANLISI BABA VE OĞLU TUTUKLANDI 

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesinde dün yaşanan tartışmada Mustafa Ateş'i (48) baltayla öldürdüğü olay anı kameralara yansıyan Salih Yücel (23) ile babası Kenan Yücel (48) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Baba-oğul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Mustafa Ateş, Balıkesir, Edremit, Baba, Güncel, Haberler

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